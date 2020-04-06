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Верланов: налоговая за I квартал вывела из тени 7,6 млрд грн НДС

Новости » Финансы     06.04.2020 - 12:12
Верланов: налоговая за I квартал вывела из тени 7,6 млрд грн НДС
Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

По словам Верланова, налоговая дополнительно обеспечивает бюджет свыше 2 млрд грн ежемесячно

В первом квартале 2020 года при неизменной базе налогообложения поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в госбюджет выросли на 7,6 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГНС в Facebook.

Как отметили в ведомстве, это означает, что благодаря качественному администрированию и нулевой толерантности к минимизаторам и "схемщикам" ГНС дополнительно обеспечивает бюджет свыше 2 млрд грн ежемесячно по сравнению с I кварталом 2019 г.

"При увеличении налогооблагаемой базы (объема налогооблагаемых операций) в 1 квартале 2020 года к соответствующему периоду 2019 года лишь на 0,36%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 15,4%. В денежном эквиваленте - это +7,6 млрд грн (без учета плательщиков: НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", ООО "Оператор ГТС Украины")", - говорится в сообщении.

Верланов: налоговая за I квартал вывела из тени 7,6 млрд грн НДС

Также в ГНС отметили, что налоговая нагрузка (соотношение начисленных к уплате сумм НДС к объему налогооблагаемых операций) в сравнении с прошлым годом также выросло.

"В первом квартале 2020 года нагрузка НДС составило 2,73% (без учета плательщиков группы НАК "Нафтогаз Украины") против 2,37% в 1 квартале прошлого года", - подчеркнули в налоговой.

Напомним, ранее стало известно, что налоговая служба выполнила индикатив Минфина на первый квартал с НДС на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн.

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