Верланов: карантин - не повод тормозить реформу налоговой

Нынешние непростые условия не повод замедлять реформу Государственной налоговой службы Украины, наоборот - время ее ускорить. Об этом заявил председатель ГНС Украины Сергей Верланов во время онлайн встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине (The American Chamber of Commerce in Ukraine), передает РБК-Украина.

"Здесь не надо ничего придумывать: основными указателями для нас остаются запрос украинского бизнеса на стабильность и качество налогового сервиса, а также договоренности с МВФ и ЕС", - заявил председатель налоговой Сергей Верланов.

По словам Верланова, Государственная налоговая служба уже активно воплощает часть из этих договоренностей, а именно поддерживает и защищает систему автоматического возмещения НДС, борется с нелегальным оборотом подакцизных товаров, внедряет сервисный подход к плательщикам.

Также глава налоговой анонсировал в ближайшее время внедрение электронных честных аудитов, которые позволят в разы снизить коррупцию во время проверок, и переход ГНС на единое юридическое лицо, что обеспечит эффективность и необратимость реформы службы.

"Ведь перенос в регионы преобразований, что происходят на центральном уровне, остается для нас одним из главных вызовов", - подчеркнул Сергей Верланов.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию в стране и работу ГНС во время пандемии, в частности бесперебойность работы информационно- телекоммуникационного блока и развитие электронного документооборота.

По словам Сергея Верланова, в этом направлении налоговая проводит активную разъяснительную работу относительно возможностей электронного общения с налоговыми органами. В частности, систематически на веб-портале ГНС, ютуб-канале и социальных сетях размещаются видеоуроки с разъяснениями относительно использования электронных сервисов.

Кроме того, учитывая ряд изменений для бизнеса, которые предусмотрены новым законам относительно предотвращения распространения Covid-19, ГНС готовит информационные письма, в которых разъясняет законодательные нововведения.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы плательщики налогов в условиях карантина не чувствовали информационную изолированность. Информация по наполнению бюджета, изменения в законодательстве, сервисные возможности налоговой - все это мы регулярно коммуницируем", - подчеркнул Сергей Верланов.

Добавим, Государственная налоговая служба использует новые форматы общения с представителями бизнеса в условиях карантина, включая онлайн встречи.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация выразила благодарность премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову и председателю Гостаможслужбы Максиму Нефьодову за конструктивный диалог с бизнесом в условиях карантина.