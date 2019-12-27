Верланов: в 2020 году ГНС снизит количество плановых проверок еще на 20%

За январь-ноябрь 2019 года Государственная налоговая служба провела 4,3 тысячи плановых проверок, это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 4,9 тысяч. Также за этот же период налоговая совершила около 11 тысяч внеплановых аудитов, что на 23% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

В то же время, количество встречных сверок за январь - ноябрь этого года составило 3,8 тыс., что на 24% меньше, чем по результатам 11 месяцев прошлого года.

"Новая налоговая достигла подобных результатов за счет повышения качества проверок и усиления контроля за наиболее рисковыми налогоплательщиками", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов и пообещал и дальше сокращать их количество.

"В следующем году плановых проверок станет меньше еще на 20%", - подчеркнул Верланов.

Сообщается, что всего по итогам 2019 года налоговая проведет документальные плановые проверки примерно 5,2 тысяч юридических лиц. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками было охвачено около 6 тысяч юридических лиц.

Напомним, с августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого.