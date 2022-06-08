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Верил в "освобождение". В Сумской области разоблачили еще одного коллаборанта

Фото: полиция разоблачила еще одного коллаборанта в Сумской области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области разоблачили еще одного коллаборанта. Он убеждал соседей в так называемом "освобождении" Украины российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что в начале марта 68-летний житель Сумской области во время оккупации российскими войсками рисовал на окнах и входных дверях своего жилища символы "Z" и "V", которые использует армия РФ.

В апреле-мае во время разговоров с местными жителями он поддерживал действия российского агрессора и говорил об "освобождении". Также коллаборант утверждал, что Россия осуществляет "тренировки" на территории Украины.

По данному факту было открыто уголовное производство. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

Напомним, против мэра Святогорска открыли уголовное дело по факту государственной измены.

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