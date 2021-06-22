Верховный суд вернул Буче под Киевом "спорные" 890 га земли

Кассационный гражданский суд Верховного суда вынес окончательное решение по делу о 890 га в городе Буча Киевской области. Оспоренные ранее прокуратурой области решения о распоряжении землей в пределах населенного пункта были признаны законными, что полностью снимает с жителей города риски изъятия у них земельных участков и сомнения в законности землепользования.

Решение, которое оспорила прокуратура, было вынесено Бучанским поселковым советом в 2002 году и касалось оно урегулирования вопросов землепользования Бучанского лесохозяйственного учреждения, которое частично обслуживало территорию, условной площадью 890 га в пределах поселка Буча.

По данным горсовета, это треть территории Бучи, на которой проживает более 26 тыс. жителей, находится более 6 тыс. частных и 120 многоквартирных домов, школы, садики, медицинские учреждения, дороги, а также здание прокуратуры, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, гаражи, церкви, кладбища, ведут хозяйственную деятельность более 700 субъектов предпринимательской деятельности.

По мнению представителей прокуратуры, речь шла о земельных участках "Бучанской лесной дачи" вне населенного пункта, покрытых лесом первой категории, поэтому распоряжаться ими должен был Кабмин.

Несмотря на то, что решение 2002 года было неоднократно проверено и подтверждено, в 2014 году областная прокуратура подала иск о признании его незаконным и Ирпенский городской суд вынес соответствующее решение.

В течение семи лет юридическое управление Бучанского горсовета в судах доказывало, что громада имела право распоряжаться своими землями, ссылаясь на документы советского периода, согласно которым "спорные" земли уже были частью населенного пункта задолго до 2002 года.

В частности, речь идет о выявленных в ходе проведения ремонтных работ в 2017 году архивных документов, среди которых "Дела по учету земель графическим способом Киево-Святошинского района Киевской области" 1961 и 1975 годов.

Согласно этим документам, уже в этот период в состав поселка Буча полностью входила территория так называемой "Бучанской лесной дачи". При этом ведомостей о наличии на этой территории леса в документах не оказалось. Эти документы оказались вновь открывшимися обстоятельствами на основании которых удалось добиться пересмотра дела в суде.

Таким образом, "спорный" участок в 890 га уже находился в пределах территории громады Бучи в 2002 году, статуса леса первой категории не имел, а значит местный совет имел полное право распоряжаться им, выделяя земли физическим и юридическим лицам.

При этом суд подтвердил ранее установленные факты, что материалы лесоустройства 1980-х годов, на основании которых строила свою доказательную базу прокуратура, не были утверждены Гослесагенством, а следовательно они не могут быть официальными документами, подтверждающими статус леса.