Буча отстояла право на свои границы, - Федорук

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Ирпенский суд отказал прокуратуре в истребовании 890 га земель Бучи

Ирпенский городской суд отменил свое решение от 17 октября 2014 года, которым более трети территории города Буча признано лесом и на основании, которого прокуратура пыталась истребовать у жителей, принадлежащие им на основе права собственности, участки. Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук на своей странице в Facebook со ссылкой на юридический отдел горсовета, передает РБК-Украина.

"Боритесь-поборете, - именно так можно охарактеризовать пятилетнюю борьбу органа местного самоуправления с "репрессивной машиной" за права наших граждан и отстаивание законных интересов города", - написал городской голова.

В частности, отмечается, что накануне было отменено решение по делу 890 га и принято новое, которым отказано в удовлетворении иска прокуратуры Киевской области в интересах государства в лице Кабинета министров Украины к Бучанскому городского совета, физлицу об отмене ее решений и истребовании земель.

Юротдел горсовета напоминает, что решением судьи Ирпенского городского суда Андрея Микулина по делу №367/4187/14-ц от 17.10.2014 года более трети города Буча, условной площадью 890 га, с более 20 тыс. жителей, 6 тыс. частных и более 120 многоквартирных домов, школами, садиками, медицинскими учреждениями, дорогами - было признано лесом первой категории, который якобы находится за пределами населенного пункта и владельцем которого является государство в лице Кабмина.

"Основываясь на указанном решении, органами прокуратуры заявлены десятки исков к жителям города Буча об истребовании принадлежащих им на праве собственности земельных участков в пользу государства. Прокуратуру не останавливал даже тот факт, что на этих землях десятилетиями стояли жилые дома, в которых проживают граждане нашего города. Более 5 лет неустанной процессуальной борьбы дали свои плоды: ошибочное и откровенно неправосудное решение судьи Микулина - отменено", - говорится в сообщении юротдела.

По словам Федорука, ключевыми для такого решения судьи стали документы и материалы, предоставленные горсоветом как стороной по делу, которые "безоговорочно доказывают, что земли в черте города принадлежат громаде, а не государству и не имеют статуса лесного фонда".

"Правовая позиция, наработанная юридическим отделом и зафиксирована в процессуальных документах сумели убедить суд в безосновательности требований прокуратуры. В дальнейшем, мы предпримем все юридические меры, чтобы каждый безосновательный иск к гражданам был отозван прокуратурой, а права и законные интересы каждого жителя города, кто пострадал от этого решения - были восстановлены в полном объеме", - подытожил он.

Напомним, в 2016 году по делу о 890 га генпрокуратура проводила обыски по месту проживания Анатолия Федорука и в Бучанском городском совете, суд арестовывал участки общей площадью 890 га и отстранял городского голову от должности.

В своих показаниях, опубликованных в ноябре 2017 года, экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики генпрокуратуры Дмитрий Сус рассказал, как глава департамента Владимир Гуцуляк по указанию генпрокурора Юрия Луценко требовал у него возбудить и расследовать уголовное дело против Федорука по факту "разворовывания" 890 га леса в Буче несмотря на отсутствие каких-либо реальных доказательств и беспочвенность обвинений.