Верховный суд не признавал "дело Мангера" политическим, - активисты

Верховный суд не признавал политическим дело против Владислава Мангера, которого подозревают в заказном убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление гражданской инициативы " Кто заказал Катю Гандзюк ".

Как утверждают в организации, адвокаты защиты обжаловали по существу постановление Верховной рады, которая утвердила отчет ВСК по делу Екатерины Гандзюк и других общественных активистов.

Большая палата апелляционного суда согласилась, что парламент имеет право создавать временные следственные комиссии для проведения расследований, представляющим общественный интерес. Убийство Гандзюк и сотен других активистов составило общественный интерес.

По выводам Верховного суда ВСК Верховной рады имеет право направлять свои выводы и рекомендации в Генеральную прокуратуру для их изучения, а также получать информацию по результатам рассмотрения направленных материалов.

В организации утверждают, что единственное, что указал в своем Постановлении Верховный суд - это то, что Верховная рада не может подменять собой прокуратуру, которая является независимым органом. Поэтому один из соответствующих пунктов постановления ВРУ Верховный суд отменил.

В постановлении Верховного суда, обнародованном 2 июля, ничего не указано о "политическом деле", утверждают в организации. Своим решением судьи отменили один из подпунктов постановления Верховной рады № 712-ХІ, принятого в июне 2020 года.

"Возобновить досудебное расследование в уголовном производстве по № 22019000000000215 от 12 июля 2019 по подозрению Мангера В.М. и Левина А.А. в совершении уголовного преступления", - говорится в решении.

11 июня 2020 года Генеральная прокуратура сама возобновила расследование в рамках уголовного производства и подала ходатайство об аресте Владислава Мангера, об этом СМИ рассказал прокурор Андрей Сенюк, который ведет дело об убийстве Екатерины Гандзюк.

Решение было принято еще до рекомендации Верховной Радой, поэтому политическое давление исключено, остальные же пункты обвинения против Владислава Мангера остались в силе, утверждают в "Кто заказал Катю Гандзюк". В организации считают, что постановление Верховной Рады в тот момент не имело влияние на прокуратуру.