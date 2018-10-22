Верховний суд визнав законним користування транзитним авто на єврономерах

Ілюстративне фото (УНІАН)

Українцю скасували штраф 8500 гривень за порушення митних правил

Верховний суд України визнав законним користування власним автомобілем на іноземній реєстрації, який був ввезений в режимі транзиту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що Верховний суд став на сторону громадянина України Михайла Козинця, який судився з митницею. Зокрема, він вимагав скасувати постанову про штраф на 8500 гривень через порушення митних правил.

Уточнюється, українець ввіз авто на естонських номерів у лютому 2016 року, а режим транзиту заявив, щоб не робити розмитнення. У тому ж році суд першої інстанції скасував штраф, однак апеляційний суд визнав його винним. Згідно з рішенням Верховного суду, в Митному кодексі не йдеться про порушення щодо тимчасово ввезених товарів. Таким чином, в користуванні нерозмитненим авто відсутнє порушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва надала Україні доступ до бази даних для перевірки автомобілів на "евробляхах".

Зазначимо, парламент зможе розглянути законопроекти про розмитнення автомобілів на єврономерах у другому читанні в листопаді.