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Верховный суд подтвердил законность установки общедомовых счетчиков в Житомире

Новости » Энергетика    30.10.2018 - 17:30
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жители 338 многоквартирных домов области получают счета за газ на основании показаний общедомовых счетчиков на законных основаниях

Установка общедомовых счетчиков в Житомире является законной. Об этом говорится в постановлении Верховного Суда. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Житомиргаз".

По мнению судей Верховного Суда, компания "Житомиргаз" осуществила установку общедомовых приборов учета на законных основаниях. Действия газораспределительной компании были направлены исключительно на обеспечение учета природного газа по объектами потребления природного газа бытовых потребителей и недопущения прекращения распределения природного газа последним.

Суд также отметил, что ПАО "Житомиргаз" начало установку общедомовых счетчиков газа в многоквартирных домах города Житомира с единственным газовым прибором с целью коммерческого (приборного) учета природного газа с 2016 года. На то время редакция Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" от 16 июня 2011 года № 3533-VI не содержала требование к субъекту хозяйствования, который осуществляет распределение природного газа на соответствующей территории, оснащать потребителей природного газа - физических лиц индивидуальными счетчиками газа.

Поэтому жители 338 многоквартирных домов области получают счета за газ на основании показаний общедомовых счетчиков на законных основаниях. По состоянию на 1 октября в Житомире осталось 17 786 потребителей газа без счетчиков. По инвестиционной программе в этом году индивидуальные счетчики планируют установить более чем двум тысячам потребителей.

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