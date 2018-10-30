Верховний суд підтвердив законність встановлення загальнобудинкових лічильників в Житомирі

Ілюстративне фото (РБК-Украина)

Жителі 338 багатоквартирних будинків області отримують рахунки за газ на підставі показань загальнобудинкових лічильників на законних підставах

Встановлення загальнобудинкових лічильників в Житомирі є законним. Про це йдеться в постанові Верховного Суду. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Житомиргаз".

На думку суддів Верховного Суду, компанія "Житомиргаз" здійснила встановлення загальнобудинкових приладів обліку на законних підставах. Дії газорозподільної компанії були спрямовані виключно на забезпечення обліку природного газу за об'єктами споживання природного газу побутових споживачів та недопущення припинення розподілу природного газу останнім.

Суд також відзначив, що ПАТ "Житомиргаз" розпочало встановлення загальнобудинкових лічильників газу у багатоквартирних будинках міста Житомира з єдиним газовим приладом з метою комерційного (приладового) обліку природного газу з 2016 року. На той час редакція Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" від 16 червня 2011 року № 3533-VI не містила вимогу до суб'єкта господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території, оснащувати споживачів природного газу - фізичних осіб індивідуальними лічильниками газу.

Тому жителі 338 багатоквартирних будинків області отримують рахунки за газ на підставі показань загальнобудинкових лічильників на законних підставах. Станом на 1 жовтня в Житомирі залишилось 17 786 споживачів газу без лічильників. За інвестиційної програмою в цьому році індивідуальні лічильники планують встановити більш ніж двом тисячам споживачів.