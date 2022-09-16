Верховный суд отменил формулу "Гарпока" по расчету небалансов "зеленым" электростанциям

Согласно решению суда от 8 сентября, расчет небалансов должен производиться по старой формуле, не учитывающей погрешности торговой стратегии Гарантированного покупателя.

Упраздненная судом формула обязывала производителей ВИЭ компенсировать недополученный доход "Гарантированного покупателя", возникающий в результате его торговой стратегии и конъюнктуры рынка электрической энергии, регулирование которого осуществляет НКРЭКУ.

"В результате действия этой формулы в отдельные месяцы текущего 2022 года размеры штрафов за небаланс для производителей ВИЭ были больше полученного ими дохода от продажи электрической энергии", - подчеркнули в ассоциации.

По словам главы УАВЭ Александра Козакевича, многочисленные обращения отраслевых ассоциаций с разъяснениями по поводу отсутствия законных оснований для изменения формулы были отклонены Нацкомиссией по вопросам энергетики.

"Следует отметить, что процедура изменения формулы началась через несколько месяцев после подписания, в том числе председателем НКРЭКУ, меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине, одним из условий которого было гарантирование со стороны государственных органов Украины неизменности законодательства, что влияет на экономическое состояние производителей ВИЭ", - подчеркнул Козакевич.

Учитывая решение суда, УАВЭ убеждена, что объемы долей возмещения стоимости урегулирования небаланса электрической энергии гарантированного покупателя, определенные с использованием незаконной формулы, должны быть перечислены.

Напомним, 10 июня 2020 года между Кабинетом министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики.

Инвесторы согласились на частичное уменьшение размера зеленого тарифа, при этом правительство пообещало принять ряд компенсаторных мер, направленных на стабильное функционирование энергосистемы, своевременную оплату ВИЭ производителям, погашение существующих долгов, а также гарантировало неизменность условий государственной поддержки отрасли зеленой энергетики.