Верховный суд отклонил кассацию "Газпрома" на штраф в 172 млрд гривен

Фото: Верховный суд (РБК-Украина)

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу ПАО "Газпром" на взыскание Антимонопольным комитетом c российского монополиста 172 млрд грн (85,966 млрд грн штрафа и 85,966 млрд грн пени). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Своим решением 14 ноября 2018 года Верховный суд от оставил без изменений постановление Хозяйственного суда города Киева от 19.06.2018 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30.08.2018.

"Постановление обретает законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в решении.

Как писало РБК-Украина ранее, российская газовая компания "Газпром" в конце 2016 года подала жалобу в Высший хозяйственный суд Украины на решение Киевского хозяйственного суда о взыскании 6,5 млрд долларов в пользу Украины по иску Антимонопольного комитета.

Напомним, в конце августа 2017 года "Газпром" в Верховном суде обжаловал решение Высшего хозяйственного суда Украины, который постановил взыскать с компании пени и штраф Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в 6,5 млрд долларов. Однако 11 сентября 2017 года Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в пересмотре решений судов.