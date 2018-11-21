Верховний суд відхилив касацію "Газпрому" на штраф у 172 млрд гривень

Фото: Верховний суд (РБК-Україна)

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає

Верховний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу ПАТ "Газпром" на стягнення Антимонопольним комітетом з російського монополіста 172 млрд грн (85,966 млрд грн штрафу та 85,966 млрд грн пені). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Своїм рішенням 14 листопада 2018 року Верховний суд від залишив без змін ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.06.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.08.2018.

"Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться в рішенні.

Як писало РБК-Україна раніше, російська газова компанія "Газпром" наприкінці 2016 року подала скаргу до Вищого господарського суду України на рішення Київського господарського суду про стягнення 6,5 млрд доларів на користь України за позовом Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2017 року "Газпром" у Верховному суді оскаржив рішення Вищого господарського суду України, який постановив стягнути з компанії пені і штраф Антимонопольного комітету України (АМКУ) у 6,5 млрд доларів. Проте 11 вересня 2017 року Верховний суд України відмовив "Газпрому" в перегляді рішень судів.