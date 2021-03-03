Верховный суд отказался рассматривать вторую жалобу на отстранение Тупицкого

Кассационный суд в составе Верховного суда отказался рассматривать вторую жалобу на отстранение главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Причина - истечение сроков для такого обжалования.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.
В постановлении указано, что для обращения в суд по этому делу устанавливается месячный срок.
"Истец обратился в суд 26 февраля 2021, однако срок обжалования указа президента Украины закончился 29 января 2021", - отметили в Верховном суде.
Также сообщается, что истцу предоставили время для устранения недостатков искового заявления путем подачи заявления о восстановлении срока обжалования и доказательств уважительности причин его пропуска.
До этого Тупицкий уже пытался обжаловать свое отстранение, но 3 февраля Верховный суд отказал в открытии производства, поскольку иск не подлежал рассмотрению по правилам административного судопроизводства.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский продлил отстранение Тупицкого еще на один месяц.
Кроме того, в суд передали протокол в отношении того, что глава КСУ не задекларировал купленную в оккупированном Крыму землю.