Верховный Суд обязал потребителя компенсировать "Харьковгазу" 400 тысяч гривен

"При обследовании газовой инфраструктуры в г. Красноград в 2017 году специалистами АО "Харьковгаз" выявлено несанкционированный резиновый газопровод. Этот газопровод был подключен к газораспределительным сетям и проложен в один из частных домовладений города. С помощью несанкционированного газопровода владельцы дома неучтенно использовали газ у себя дома, подключив к нему газовые приборы", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ, за несанкционированную врезку в газовые сети потребителю начислены к оплате объемы природного газа стоимостью почти 400 тысяч гривен.

"Судебный процесс с потребителем длился более трех лет. Окончательную точку в деле кражи газа в конце февраля поставил Верховный Суд. Коллегия судей удовлетворила требование АО "Харьковгаз" взыскать с потребителя стоимость неучтенного газа и обязала владельца дома оплатить судебные издержки", - говорится в сообщении.

В течение прошлого года специалистами АО "Харьковгаз" выявлено более 70 несанкционированных газопроводов, подключенных потребителями к газовым сетям. Средний размер начисленной оплаты при несанкционированном подключении домовладения к газораспределительной системе составляет более 100 тысяч гривен.