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Верховный Суд обязал потребителя компенсировать "Харьковгазу" 400 тысяч гривен

Новина українською → Харьковская область, Среда 10 марта 2021 13:40
Верховный Суд обязал потребителя компенсировать "Харьковгазу" 400 тысяч гривен Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Верховный Суд обязал жителя Краснограда Харьковской области оплатить почти 400 тысяч гривен за несанкционированное использование газа. Кроме этой суммы, владельцу домовладения придется компенсировать АО "Харьковгаз" более 18 тысяч гривен судебных расходов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"При обследовании газовой инфраструктуры в г. Красноград в 2017 году специалистами АО "Харьковгаз" выявлено несанкционированный резиновый газопровод. Этот газопровод был подключен к газораспределительным сетям и проложен в один из частных домовладений города. С помощью несанкционированного газопровода владельцы дома неучтенно использовали газ у себя дома, подключив к нему газовые приборы", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ, за несанкционированную врезку в газовые сети потребителю начислены к оплате объемы природного газа стоимостью почти 400 тысяч гривен.

"Судебный процесс с потребителем длился более трех лет. Окончательную точку в деле кражи газа в конце февраля поставил Верховный Суд. Коллегия судей удовлетворила требование АО "Харьковгаз" взыскать с потребителя стоимость неучтенного газа и обязала владельца дома оплатить судебные издержки", - говорится в сообщении.

В течение прошлого года специалистами АО "Харьковгаз" выявлено более 70 несанкционированных газопроводов, подключенных потребителями к газовым сетям. Средний размер начисленной оплаты при несанкционированном подключении домовладения к газораспределительной системе составляет более 100 тысяч гривен.

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