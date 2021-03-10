Верховний Суд зобов'язав споживача компенсувати "Харьковгазу" 400 тисяч гривень

Верховний Суд зобов'язав жителя Краснограда Харківської області сплатити майже 400 тисяч гривень за несанкціоноване використання газу. Крім цієї суми, власнику домоволодіння доведеться компенсувати АТ "Харківгаз" понад 18 тисяч гривень судових витрат.

"При обстеженні газової інфраструктури в м. Красноград у 2017 році фахівцями АТ "Харківгаз" виявлено несанкціонований гумовий газопровід. Цей газопровід був підключений до газорозподільних мереж та прокладений в один з приватних домоволодінь міста. За допомогою несанкціонованого газопроводу власники будинку невраховано використовували газ у себе вдома, підключивши до нього газові прилади", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, відповідно до вимог Кодексу ГРМ, за несанкціоновану врізку в газові мережі споживачеві нараховані до оплати обсяги природного газу вартістю майже 400 тисяч гривень.

"Судовий процес із споживачем тривав більше трьох років. Остаточну крапку у справі крадіжки газу в кінці лютого поставив Верховний Суд. Колегія суддів задовольнила вимогу АТ "Харківгаз" стягнути зі споживача вартість неврахованого газу і зобов'язала власника будинку оплатити судові витрати", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулого року фахівцями АТ "Харківгаз" виявлено понад 70 несанкціонованих газопроводів, підключених споживачами до газових мереж. Середній розмір нарахованої оплати при несанкціонованому підключенні домоволодіння до газорозподільної системи становить понад 100 тисяч гривень.