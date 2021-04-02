Верховный суд обязал Кармазина опровергнуть распространенную им информацию против ICU

Верховный суд оставил в силе постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, который признал вину общественной организации "Институт права и общества" (президент и соучредитель Юрий Кармазин) в распространении ложной информации о группе ICU.

Суд обязал "Институт права и общества" в лице Юрия Кармазина, Виктора Шишкина и Ивана Домбровского опровергнуть распространенную ими в 2018 году информацию о якобы деловых связях ICU с американским бизнесменом Элиотом Бройди и его компанией.

В том числе суд обязал их опровергнуть информацию о якобы существовании консультационного соглашения между Broidy Capital Management и ICU, сфальсифицированный характер которого был ранее доказан несколькими независимыми экспертизами.

Как ранее заявляла ICU, группа не имеет и никогда не имела никаких отношений, в том числе договорных, с Эллиоттом Бройди или его бизнесом. Представители ICU никогда не встречались с этим человеком и никогда не работали с ним или его компанией.

Соответствующий вердикт, который является окончательным и не подлежит обжалованию, опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.