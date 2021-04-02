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Верховный суд обязал Кармазина опровергнуть распространенную им информацию против ICU

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 16:13
Верховный суд обязал Кармазина опровергнуть распространенную им информацию против ICU Фото: Верховный суд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховный суд оставил в силе постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, который признал вину общественной организации "Институт права и общества" (президент и соучредитель Юрий Кармазин) в распространении ложной информации о группе ICU.

Об этом говорится на сайте организации.

Суд обязал "Институт права и общества" в лице Юрия Кармазина, Виктора Шишкина и Ивана Домбровского опровергнуть распространенную ими в 2018 году информацию о якобы деловых связях ICU с американским бизнесменом Элиотом Бройди и его компанией.

В том числе суд обязал их опровергнуть информацию о якобы существовании консультационного соглашения между Broidy Capital Management и ICU, сфальсифицированный характер которого был ранее доказан несколькими независимыми экспертизами.

Как ранее заявляла ICU, группа не имеет и никогда не имела никаких отношений, в том числе договорных, с Эллиоттом Бройди или его бизнесом. Представители ICU никогда не встречались с этим человеком и никогда не работали с ним или его компанией.

Соответствующий вердикт, который является окончательным и не подлежит обжалованию, опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, ранее по этому инциденту Генеральная прокуратура Украины внесла в реестр досудебных расследований производства в отношении Юрия Кармазина по ч. 2 ст. 383 - заведомо ложное сообщение о совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

В 2013 году по искам Кармазина были изгнаны из парламента депутаты Павел Балога и Александр Домбровский, которые отказались входить в состав фракции "Партия регионов".

В конце того же года суд отменил регистрацию оппозиционного кандидата в депутаты парламента Виктора Романюка. Иск, поданный против него, был идентичен искам Кармазина. Позже он в судебном порядке пытался оспорить выборы президента и парламента.

Также ранее ICU выиграла судебный процесс по делу о защите деловой репутации у экс-нардепа Павла Костенко, обязав его опровергнуть распространенную им ложную информацию о компании.

Суды трех инстанций установили, что группа ICU не имеет отношения ни к одной из сделок, приписанных ей Костенко.

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