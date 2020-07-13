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Верховный суд обязал Барщовского погасить долг по кредитам "Дельта Банка"

Киев, Понедельник 13 июля 2020 14:38
Верховный суд обязал Барщовского погасить долг по кредитам "Дельта Банка"
Фото: Тарас Барщовский (tbfruit.com)
Автор: РБК-Украина

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит

Верховный суд подтвердил наличие долга у бизнесмена Тараса Барщовского, как поручителя по кредитам "Дельта Банка" в сумме 75 млн евро.

Об этом пишет "Цензор.НЕТ" со ссылкой на оригиналы кредитных договоров.

Как сообщает издание, суд подтвердил вступившее в силу в марте 2020 года решение третейского суда и отменил решение Северного апелляционного хозяйственного суда города Киева.

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Адвокат ФК "Гелиос" и ФК "Инвестохиллс Веста" Светлана Довбыш заявила, что группа инвесторов ФК "Гелиос" и ФК "Инвестохиллс Веста" подтвердила силу решения третейского суда, согласно которому будет обращать взыскание с Тараса Барщовского 75,2 млн евро, что является лишь частью задолженности группы компаний T.B. Fruit перед АО "Дельта Банк" по кредитным договорам, права требования по которым приобрели инвесторы на открытом аукционе.

Также она сообщила, что Тарас Барщовский как владелец T.B. Fruit выступал поручителем по ряду кредитов, поэтому он должен будет вернуть кредит с процентами. Под взыскание могут попасть также активы T.B. Fruit в Польше, Молдове и на Кипре.

Под взыскание могут попасть также активы T.B. Fruit в Польше, Молдове и на Кипре.

Как ранее писало РБК-Украина, Франковский районный суд Львова удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" к Тарасу Барщовскому, при участии третьего лица - ООО "Яблуневый дар" о взыскании задолженности.

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Новости Украины Дельта БанкВооруженные силы УкраиныT.B.FruitТарас Барщовский
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