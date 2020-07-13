ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Верховний суд зобов'язав Барщовського погасити борг за кредитами "Дельта Банку"

Київ, Понеділок 13 липня 2020 14:38
Верховний суд зобов'язав Барщовського погасити борг за кредитами "Дельта Банку"
Фото: Тарас Барщовський (tbfruit.com)
Автор: РБК-Україна

Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає

Верховний суд підтвердив наявність боргу у бізнесмена Тараса Барщовського, як поручителя за кредитами "Дельта Банку" в сумі 75 млн євро.

Про це пише "Цензор.НЕТ" з посиланням на оригінали кредитних договорів.

Як повідомляє видання, суд підтвердив рішення третейського суду, що набрало чинності в березні 2020 року, і скасував рішення Північного апеляційного господарського суду міста Києва.

Рішення Верховного суду остаточне й оскарженню не підлягає.

Адвокат ФК "Геліос" і ФК "Інвестохіллз Веста" Світлана Довбиш заявила, що група інвесторів ФК "Геліос" і ФК "Інвестохіллз Веста" підтвердила силу рішення третейського суду, згідно з яким буде звертати стягнення з Тараса Барщовський 75,2 млн євро, що є лише частиною заборгованості групи компаній T.B. Fruit перед АТ "Дельта Банк" за кредитними договорами, права вимоги за якими придбали інвестори на відкритому аукціоні.

Також вона повідомила, що Тарас Барщовський як власник T.B. Fruit виступав поручителем по ряду кредитів, тому він повинен буде повернути кредит з відсотками.

Під стягнення можуть потрапити також активи T.B. Fruit в Польщі, Молдові та на Кіпрі.

Як раніше писало РБК-Україна, Франківський районний суд Львова задовольнив позов ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" до Тараса Барщовського за участю третьої особи - ТОВ "Яблуневий дар" про стягнення заборгованості.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Дельта БанкЗбройні сили УкраїниT.B.FruitТарас Барщовський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся