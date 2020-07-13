Верховний суд зобов'язав Барщовського погасити борг за кредитами "Дельта Банку"

Фото: Тарас Барщовський (tbfruit.com)

Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає

Верховний суд підтвердив наявність боргу у бізнесмена Тараса Барщовського, як поручителя за кредитами "Дельта Банку" в сумі 75 млн євро.

Про це пише "Цензор.НЕТ" з посиланням на оригінали кредитних договорів.

Як повідомляє видання, суд підтвердив рішення третейського суду, що набрало чинності в березні 2020 року, і скасував рішення Північного апеляційного господарського суду міста Києва.

Рішення Верховного суду остаточне й оскарженню не підлягає.

Адвокат ФК "Геліос" і ФК "Інвестохіллз Веста" Світлана Довбиш заявила, що група інвесторів ФК "Геліос" і ФК "Інвестохіллз Веста" підтвердила силу рішення третейського суду, згідно з яким буде звертати стягнення з Тараса Барщовський 75,2 млн євро, що є лише частиною заборгованості групи компаній T.B. Fruit перед АТ "Дельта Банк" за кредитними договорами, права вимоги за якими придбали інвестори на відкритому аукціоні.

Також вона повідомила, що Тарас Барщовський як власник T.B. Fruit виступав поручителем по ряду кредитів, тому він повинен буде повернути кредит з відсотками.

Під стягнення можуть потрапити також активи T.B. Fruit в Польщі, Молдові та на Кіпрі.

Як раніше писало РБК-Україна, Франківський районний суд Львова задовольнив позов ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" до Тараса Барщовського за участю третьої особи - ТОВ "Яблуневий дар" про стягнення заборгованості.