Верховный суд объявил перерыв на месяц по делу Тупицкого
Верховный Суд объявил перерыв в деле по иску Александра Тупицкого об отмене указа президента Украины о назначении его судьей Конституционного суда. Перерыв объявлен до 14 июля.
Представитель истца обратился в суд с ходатайством об обеспечении иска.
Заслушав мнение сторон, Верховный суд вынес определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства истца.
Верховный Суд также отказал в удовлетворении ходатайства представителя президента о привлечении к участию в деле как третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика Службы безопасности Украины.
Во время заседания были заслушаны объяснения представителя ответчика и третьего лица – представителя Конституционного Суда Украины относительно предмета спора.
В судебном заседании объявлен перерыв. Рассмотрение дела будет продолжено 14 июля.
27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Он был назначен в КСУ еще в 2013 году бывшим президентом Виктором Януковичем.
Напомним, Тупицкий был отстранен от должности главы КСУ еще в декабре 2020 года. Решение связано с тем, что судьи объявили подозрение по уголовному делу - его подозревают во введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний. 26 февраля Зеленский продлил отстранение Тупицкого еще на месяц.