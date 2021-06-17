Верховний суд оголосив перерву на місяць у справі Тупицького

Верховний Суд оголосив перерву у справі за позовом Олександра Тупицького щодо скасування указу президента України про призначення його суддею Конституційного суду. Перерву оголошено до 14 липня.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду .

Представник позивача звернувся до суду з клопотанням про забезпечення позову.

Заслухавши думку сторін, Верховний суд виніс ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання позивача.

Верховний Суд також відмовив у задоволенні клопотання представника президента про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на боці відповідача Служби безпеки України.

Під час засідання були заслухані пояснення представника відповідача і третьої особи – представника Конституційного Суду України - щодо предмета спору.

У судовому засіданні оголошено перерву. Розгляд справи буде продовжено 14 липня.