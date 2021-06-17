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Верховний суд оголосив перерву на місяць у справі Тупицького

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Україна, Четвер 17 червня 2021 23:16
Верховний суд оголосив перерву на місяць у справі Тупицького Фото: відсторонений глава КСУ Олександр Тупицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Верховний Суд оголосив перерву у справі за позовом Олександра Тупицького щодо скасування указу президента України про призначення його суддею Конституційного суду. Перерву оголошено до 14 липня.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Представник позивача звернувся до суду з клопотанням про забезпечення позову.

Заслухавши думку сторін, Верховний суд виніс ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання позивача.

Верховний Суд також відмовив у задоволенні клопотання представника президента про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на боці відповідача Служби безпеки України.

Під час засідання були заслухані пояснення представника відповідача і третьої особи – представника Конституційного Суду України - щодо предмета спору.

У судовому засіданні оголошено перерву. Розгляд справи буде продовжено 14 липня.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Він був призначений в КСУ ще в 2013 році колишнім президентом Віктором Януковичем.

Нагадаємо, Тупицький був відсторонений від посади голови КСУ ще в грудні 2020 року. Рішення пов'язане з тим, що судді оголосили підозра у кримінальній справі - його підозрюють у введення суду в оману і примушування свідка до відмови від дачі показань. 26 лютого Зеленський продовжив відсторонення Тупицького ще на місяць.

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