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Верховный суд назначил дату рассмотрения дела Зайцевой и Дронова

Новости » Общество     30.01.2020 - 11:02
Верховный суд назначил дату рассмотрения дела Зайцевой и Дронова
Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Верховный суд назначил дату - 3 апреля 2020 года

Верховный суд Украины назначил дату рассмотрения жалобы адвоката Елены Зайцевой на приговор по обвинению в ДТП в центре Харькова 18 октября 2017 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Таким образом, суд назначил дату - 3 апреля 2020 в 10:30.

"Закончить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства по кассационной жалобе адвоката Плетнев Ю. В. и адвоката Токарева Г. В. на приговор Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 года и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 на 3 апреля 2020 в 10:30", - говорится в решении.

Напомним, смертельная авария с участием Дронова и Зайцевой произошла в октябре 2017 года. В Харькове на перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Volkswagen Touareg и Lexus, последний выбросило на тротуар, в результате чего погибли 6 пешеходов. Еще 5 человек были травмированы.

РБК-Украина писало, что Киевский районный суд Харькова 26 февраля 2019 года огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - 10 лет лишения свободы.

В частности, во время последнего судебного заседания 19 февраля Зайцева заявила, что раскаивается, признает свою вину, а также пообещала больше никогда не садиться за руль.

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