Верховный суд начала слушания по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке

Большая палата Верховного суда сегодня, 16 марта, начала слушания по делу о связи семьи Суркисов с экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, потенциальные последствия рассмотрения этого судебного процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд.

"От этого судебного процесса будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "ПриватБанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлено до рассмотрения "дела семьи Суркисов", - говорится в сообщении.