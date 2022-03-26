Раду попросят ввести уголовное наказание за поджог сухостоя, - Шмыгаль

Премьер-министр сообщил, что на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям были приняты меры по предотвращению лесных пожаров.

"Даже в мирное время весенние пожары нанесли большой ущерб стране. Сегодня несоблюдение элементарных правил противопожарной безопасности – это преступление, которое может стоить многих жизней.", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что комиссия выступит с инициативой о введении уголовной ответственности за поджог сухостоев.

Данный вопрос будет рассматривать верховная Рада.