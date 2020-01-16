ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Верховной Раде почтили память жертв Холокоста

Новости » Пресс-релизы     16.01.2020 - 18:55
В Верховной Раде почтили память жертв Холокоста

Мероприятие провела депутатская группа Верховной Рады Украины по межпарламентскому сотрудничеству с Государством Израиль.

На церемонии выступил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

- Сегодня мы с гордостью носим шестиконечную Звезду Давида. Но не желтую звезду позора, а голубую звезду независимого еврейского государства, - сказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион. - Сегодня мы боремся с антисемитизмом во всем мире, мы приветствуем борьбу руководства Украины против антисемитизма. Уровень антисемитизма в Украине снизился а последний год на 75%. Но нужно сделать больше, особенно в сфере просвещения, потому что латентный антисемитизм все ее существует.

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков напомнил о тысячах украинцах - Праведниках народов мира:

- Когда гитлеровцы поняли, что могут безнаказанно убивать, а люди не будут протестовать против этого, они воплотили свой страшный план, лишивший жизни более 6 млн евреев, - сказал Олег Вишняков. - Самое страшное, что может с нами случится - это черствое сердце и безразличие к другим. Но были в те времена и другие люди. Люди с теплым сердцем и большой душой. Люди, которые стали эталоном человечности – Праведники народов мира. Они спасали невинных, иногда ценой собственной жизни. Прятали еврейских детей, помогали евреям избежать смерти... Среди праведников народов мира - 2544 украинца. История дана нам для того, чтобы помнить ошибки и не допускать их в будущем.

К присутствующим обратились руководители Еврейского форума Украины, Ассамблеи национальностей Украины, Ассоциации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Струнный квартет CORDES исполнил увертюру «Список Шиндлера», после чего состоялось зажжение больших свечей, прозвучала поминальная молитва, присутствующие почтили память жертв Холокоста минутой молчания.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь