ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Верховній Раді вшанували пам'ять жертв Голокосту

Новини » Прес-релізи     16.01.2020 - 18:55
У Верховній Раді вшанували пам'ять жертв Голокосту

Захід провела депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентського співробітництва з Державою Ізраїль.

На церемонії виступив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

- Сьогодні ми з гордістю носимо шестикутну Зірку Давида. Але не жовту зірку ганьби, а блакитну зірку незалежної єврейської держави, - сказав посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. - Сьогодні ми боремося з антисемітизмом в усьому світі, ми вітаємо боротьбу керівництва України проти антисемітизму. Рівень антисемітизму в Україні знизився за останній рік на 75%. Але потрібно зробити більше, особливо в сфері освіти, тому що латентний антисемітизм все ще існує.

Почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков нагадав про тисячі українців - Праведників народів світу:

- Коли гітлерівці зрозуміли, що можуть безкарно вбивати, а люди не будуть протестувати проти цього, вони втілили свій страшний план, що позбавив життя понад 6 млн євреїв, - сказав Олег Вишняков. - Найстрашніше, що може з нами трапиться - це черстве серце і байдужість до інших. Але були в ті часи і інші люди. Люди з теплим серцем і великою душею. Люди, які стали еталоном людяності - Праведники народів світу. Вони рятували невинних, іноді ціною власного життя. Ховали єврейських дітей, допомагали євреям уникнути смерті ... Серед праведників народів світу - 2544 українця. Історія дана нам для того, щоб пам'ятати помилки і не допускати їх у майбутньому.

До присутніх звернулися також керівники Єврейського форуму України, Асамблеї національностей України, Асоціації євреїв - колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів. Струнний квартет CORDES виконав увертюру «Список Шиндлера», після чого відбулося запалення великих свічок, прозвучала поминальна молитва, присутні вшанували пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся