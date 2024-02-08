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У Верховному суді США розпочалися дебати у справі Трампа

Четвер 08 лютого 2024 17:50
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У Верховному суді США розпочалися дебати у справі Трампа Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховний суд США розпочав розгляд справи про право колишнього президента Дональда Трампа знову обіймати посаду глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Адвокат Трампа Джонатан Мітчелл розпочав свою аргументацію на користь того, щоб допустити колишнього президента до виборів глави держави, які відбудуться восени 2024 року.

Зокрема, Мітчелл стверджує, що для того, щоб відсторонити Трампа від виборів, необхідно буде рішення Конгресу США.

Варто зауважити, що Трампа можуть не допустити до участі у президентських виборах через спробу зірвати вибори 2020 року, на яких переміг Джо Байден.

Що передувало

Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо чотирма голосами проти трьох вирішив, що Трамп, згідно з 14 поправкою до Конституції США, не може брати участь у президентських виборах на території штату.

Причиною такого рішення стало те, що Трамп "брав участь у повстанні проти Сполучених Штатів" - так суд назвав штурм Капітолію.

Колишній президент після цього одразу подав апеляцію до Верховного суду США.

Зазначимо, рішення Верховного суду штату Колорадо є безпрецедентним, оскільки вперше в американській історії громадянин усувається від участі у виборах президента США.

Більш детально про справу - у матеріалі РБК-Україна.

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