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В Верховном суде США начались дебаты по делу Трампа

Четверг 08 февраля 2024 17:50
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В Верховном суде США начались дебаты по делу Трампа Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховный суд США начал рассмотрение дела о праве бывшего президента Дональда Трампа снова занимать должность главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Адвокат Трампа Джонатан Митчелл начал свою аргументацию в пользу того, чтобы допустить бывшего президента к выборам главы государства, которые пройдут осенью 2024 года.

В частности, Митчелл утверждает, что для того, чтобы отстранить Трампа от выборов необходимо будет решение Конгресса США.

Стоит заметить, что Трампа могут не допустить к участию в президентских выборах из-за попытки сорвать выборы в 2020 году, на которых победил Джо Байден.

Что предшествовало

Напомним, в декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо четырьмя голосами против трех решил, что Трамп, согласно 14 поправке к Конституции США, не может участвовать в президентских выборах на территории штата.

Причиной такого решения стало то, что Трамп "участвовал в восстании против Соединенных Штатов" - так суд назвал штурм Капитолия.

Бывший президент после этого сразу подал апелляцию в Верховный суд США.

Отметим, решение Верховного суда штата Колорадо беспрецедентно, поскольку впервые в американской истории гражданин отстраняется от участия в выборах президента США.

Более детально о деле - в материале РБК-Украина.

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