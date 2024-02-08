В Верховном суде США начались дебаты по делу Трампа
Верховный суд США начал рассмотрение дела о праве бывшего президента Дональда Трампа снова занимать должность главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Адвокат Трампа Джонатан Митчелл начал свою аргументацию в пользу того, чтобы допустить бывшего президента к выборам главы государства, которые пройдут осенью 2024 года.
В частности, Митчелл утверждает, что для того, чтобы отстранить Трампа от выборов необходимо будет решение Конгресса США.
Стоит заметить, что Трампа могут не допустить к участию в президентских выборах из-за попытки сорвать выборы в 2020 году, на которых победил Джо Байден.
Что предшествовало
Напомним, в декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо четырьмя голосами против трех решил, что Трамп, согласно 14 поправке к Конституции США, не может участвовать в президентских выборах на территории штата.
Причиной такого решения стало то, что Трамп "участвовал в восстании против Соединенных Штатов" - так суд назвал штурм Капитолия.
Бывший президент после этого сразу подал апелляцию в Верховный суд США.
Отметим, решение Верховного суда штата Колорадо беспрецедентно, поскольку впервые в американской истории гражданин отстраняется от участия в выборах президента США.
Более детально о деле - в материале РБК-Украина.
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