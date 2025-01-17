Верховний суд США відмовився "рятувати" TikTok

Верховний суд США залишив чинним закон про заборону TikTok. Цей закон вимагає заблокувати платформу коротких відео з 19 січня 2025 року, якщо китайський ByteDance не продасть її американській компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з рішенням Верховного суду, ухвалений торік і підписаний президентом Джо Байденом закон не порушує першу поправку до конституції США, яка захищає свободу слова.
"Немає сумнівів у тому, що для більш ніж 170 млн американців TikTok є майданчиком для самовираження... Але Конгрес вирішив, що відчуження необхідне для розв'язання обґрунтованих проблем національної безпеки, пов'язаних із практикою збору даних TikTok і відносинами з іноземним противником", - ідеться в рішенні.
Зазначимо, суд ухвалив швидке рішення після слухань 10 січня лише за 9 днів до закінчення встановленого терміну.
Соціальною медіаплатформою TikTok користується майже половина населення США, переважно молодь. Вона пропонує велику колекцію коротких відео тривалістю до 1 хвилини, які можна переглядати через додаток або сайт. Алгоритми пропонують ролики з урахуванням уподобань користувачів.
Приналежність TikTok до китайської компанії впродовж багатьох років викликає побоювання в американських лідерів, оскільки Вашингтон і Пекін залишаються економічними і геополітичними суперниками.
Нагадаємо, цього тижня демократи намагалися протягнути закон, який би відтермінував заборону TikTok, але його було заблоковано. Як пише Associated Press, Джо Байден не поспішатиме із забороною платформи та залишить її долю на розгляд наступному президенту Дональду Трампу.
Сьогодні Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що заборона TikTok була однією з обговорюваних тем. Також повідомлялося, що гендиректор TikTok планує відвідати інавгурацію Трампа 20 січня.
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