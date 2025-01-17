Верховний суд США відмовився "рятувати" TikTok

Згідно з рішенням Верховного суду, ухвалений торік і підписаний президентом Джо Байденом закон не порушує першу поправку до конституції США, яка захищає свободу слова.

"Немає сумнівів у тому, що для більш ніж 170 млн американців TikTok є майданчиком для самовираження... Але Конгрес вирішив, що відчуження необхідне для розв'язання обґрунтованих проблем національної безпеки, пов'язаних із практикою збору даних TikTok і відносинами з іноземним противником", - ідеться в рішенні.

Зазначимо, суд ухвалив швидке рішення після слухань 10 січня лише за 9 днів до закінчення встановленого терміну.

Соціальною медіаплатформою TikTok користується майже половина населення США, переважно молодь. Вона пропонує велику колекцію коротких відео тривалістю до 1 хвилини, які можна переглядати через додаток або сайт. Алгоритми пропонують ролики з урахуванням уподобань користувачів.

Приналежність TikTok до китайської компанії впродовж багатьох років викликає побоювання в американських лідерів, оскільки Вашингтон і Пекін залишаються економічними і геополітичними суперниками.