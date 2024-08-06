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Верховний суд США відмовив Трампу призупинити вирок у справі про хабар за мовчання

США, Вівторок 06 серпня 2024 09:20
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Верховний суд США відмовив Трампу призупинити вирок у справі про хабар за мовчання Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп на суді (GettyInages)
Автор: Ярослава Борзова

Верховний суд США в понеділок відхилив клопотання штату Міссурі відкласти винесення вироку Дональду Трампу в Нью-Йорку. Йдеться про справу за звинуваченням у кримінальному злочині, пов'язаному з виплатою грошей порнозірці за мовчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення суддів було прийнято у відповідь на позов штату Міссурі, у якому стверджувалось, що справа проти Трампа порушує право виборців, передбачене Конституцією США.

Зазначається, що Трампа у травні визнали винним у фальсифікації ділових записів з метою приховати виплату в розмірі 130 000 доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом кілька років тому.

Прокурори заявили, що виплата була покликана підвищити шанси Трампа на виборах 2016 року, коли він переміг демократа Гілларі Клінтон. Однак сам кандидат від республіканців відкидає обвинувачення та стверджує, що у нього не було інтимних зв'язків із порнозіркою. Натомість він пообіцяв подати апеляцію після винесення вироку, запланованого на вересень.

Трампу також висунуто федеральні та державні обвинувачення у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних із його спробами скасувати поразку на виборах 2020 року.

Судові справи проти Трампа

Нагадаємо, нещодавно The Washington Post опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що США вели не публічне розслідування щодо можливого підкупу Трампа.

Також напередодні Федеральний окружний суд у Вашингтоні вирішив повернутись до розгляду справи проти Трампа про втручання у вибори 2020 року.

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