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Верховная Рада призвала закрыть небо над Украиной и ввести миротворцев ООН

Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада Украины в четверг, 3 марта, провела пленарное заседание. Парламент утвердил ряд обращений к международным организациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Telegram.

В частности, народные депутаты поддержали обращение к ООН, Международному комитету Красного Креста, Европарламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам.

Украинские парламентарии призвали международное сообщество помочь срочно обеспечить защиту гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.

Кроме того, Верховная Рада призывает:

  • немедленно ввести бесполетной зоны над территорией Украины. Это защитит гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критической инфраструктуры;
  • безотлагательно открыть "зеленные" коридоры для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, гарантировать их безопасность в сотрудничестве с Красным Крестом, обеспечить гуманитарную помощь пострадавшим и гражданским;
  • ввести в Украину миротворческие силы на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) "объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.

Также народные депутаты обратились к генеральному секретарю ООН с просьбой стать посредником для прекращения войны.

Напомним, что Европейский парламент утвердил резолюцию с рекомендациями членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены.

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