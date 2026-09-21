Погода впливає на пуски "Шахедів": Повітряні сили розкрили тактики РФ

Ворог зважає на погоду і нову тактику

При використанні реактивних дронів росіяни:

продумують нові тактичні прийоми,

враховують погодні умови.

За його словами, їх застосування певним чином залежить від погодних умов. Ворог вирішує - запускати звичайний "Шахед" або з реактивним двигуном.

"Перше, на що дивитиметься противник - це метеоумови в районі прольоту маршруту та в районі цілі, яку хоче уразити. Якщо буде туман, хмарність - це буде ускладнювати роботу української ППО. В цьому питанні вони дуже добре орієнтуються", - каже Ігнат.

Він додав, що росіяни продумують нові тактичні прийоми при запуску ударних дронів по Україні. Так, у вересні було кілька хвиль великої кількості класичних "Шахедів" у напрямку заходу України. Проте раніше ворог застосував накопичені реактивні БпЛА.

РФ збільшує кількість атак реактивними дронами

Як зазначив Ігнат, ворог застосовує все більше саме реактивних "Шахедів".

Зокрема, за неповний вересень росіяни використали для атак по Україні близько 1900 ударних безпілотників з реактивними двигунами.

"Для порівняння: за весь липень було 2800. Відсоток збиття - 60%, що є досить великим показником з урахуванням нинішніх можливостей Сил оборони", - каже Ігнат.

Що з реактивними перехоплювачами

Ігнат також прокоментував таку інноваційну зброю як перехоплювачі реактивних "Шахедів".

"Багато розмов про те, що є підтверджені результати збиття, навіть з перехоплювачів коптерного типу. Це при умові, що реактивний дрон летить відповідно з малою швидкістю та низько", - повідомив він.

Водночас, майбутнє, зокрема, за реактивними дронами-перехоплювачами, каже військовий.

Як відбити "Циркони"

Ігнат також зауважив, що для України життєво важливо швидко отримувати інформацію про виход таких швидкісних ракет як "Циркон". Окупанти запускають їх по наземних цілях, хоча вони протикорабельні.

"З Криму їх неодноразово запускали по наземних цілях та вже було багато застосовувань цих ракет. Дві вчорашні, хоча й були випущені з півночі, не досягли своїх цілей... Такі ж випадки були й з "Кинджалами"", - підкреслив Ігнат.

Ці ракети летять зі швидкістю близько 10 тисяч кілометрів за годину. Тому йдеться за лічені хвилини, навіть секунди на відповідну реакцію, зауважив Ігнат.

"Розраховуємо на наших західних партнерів, які з центрів НАТО можуть ділитися цією інформацією про виходи балістики, аеробалістики чи протикорабельних ракет та сповіщати нас, а ми вже інформуємо населення", - додав військовий.