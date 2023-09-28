Верещук розповіла українцям, як виїхати з Криму, і пообіцяла допомогу

"Я звертаюсь і настійливо рекомендую виїхати з Криму через треті країни. У нас діє гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка і люди користуються ним. Навіть якщо немає документів, навіть якщо немає паспорта - теж можна виїхати, Україна впускає своїх громадян. І скористатися такою можливістю зараз, щоб потім не було важко", - заявила в ефірі Верещук.

Допомога кримцям

Верещук наголосила, що громадяни, які виїдуть з півострова через треті країни в Україну, зможуть отримувати допомогу, як внутрішньо переміщені особи. Щомісячні виплати від держави та міжнародних партнерів, можливе харчування та проживання в місцях компактного поселення.

"Також, що часто запитують наші громадяни, це купівля квитків, до прикладу, до Києва чи до Харкова. В нашому випадку до Києва з Сум щодня ходить безкоштовний евакуаційний потяг", - розповіла міністерка.

Вибухи в Криму

На цьому тижні мешканці Севастополю та Джанкою чули вибухи. В містах ввімкнули повітряну тривогу та підняли всю авіацію з кримських аеродромів. Пізніше "губернатор" Развожаєв заявив, що в районі аеродрому "Бельбек" збили ракету.

ЗСУ разом з підрозділами СБУ та Військово-Морських сил ослаблюють військовий потенціал окупантів, знаходячи та ліквідовуючи військові об'єкти. Так, на минулому тижні, Україна зруйнувала штаб Чорноморського флоту, за версією ЗМІ, ракетами "Storm Shadow".

Також вперше в незалежній історії Україні вдалося пошкодити підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".