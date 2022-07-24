Верещук рассказала, почему многие переселенцы так и не получили соцвыплаты

По ее словам, многие люди жалуются на то, что не могут получить начисленные выплаты или вообще, подали заявку и не получили денег.

"Мы разбираемся в чем причина. Если обобщить, то причина самая распространенная такая: люди регистрировались в "Дії". "Дія" не передала в органы соцзащиты эти данные и это десятки тысяч людей, которые сейчас жалуются на то, что "Дія" не передала такие данные", - рассказала Верещук.

Она добавила, что в министерстве централизовали такие выплаты.

"Миистерство соцполитики их выплачивает, но людей было почти 250 тысяч. 90 тысячам уже выплачено, остальным мы помогаем: увеличиваем количество компьютеров, программ", - сказала она.

Минстр добавила, что сейчас не умолкает телефон горячей линии 15-48 для переселенцев. Чаще всего ставят вопрос о выплатах.

"Были причины с неправильным оформлением документов. Когда люди подались и несколько месяцев ждут, но ничего не получили из-за этих ошибок. Поэтому, когда люди звонят к нам мы решаем эти проблемы", - отметила Верещук.