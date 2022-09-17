Верещук призвала подождать с возвращением на освобожденную часть Харьковской области

Жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области необходимо пока не возвращаться домой, поскольку там продолжаются обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"Там продолжаются обстрелы (на освобожденной части Харьковской области - ред.). Там ситуация улучшилась, но не для того, чтобы возвращаться. Поэтому моя просьба и рекомендация - подождать", - призвала Верещук.

При этом она отметила, что сейчас первоочередной задачей Украины в этом регионе является восстановление местной власти в деоккупированных населенных пунктах.