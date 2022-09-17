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Верещук призвала подождать с возвращением на освобожденную часть Харьковской области

Фото: Ирина Верещук, глава Минреинтеграции (facebook.com/MReintegration)
Автор: Иван Носальский

Жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области необходимо пока не возвращаться домой, поскольку там продолжаются обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"Там продолжаются обстрелы (на освобожденной части Харьковской области - ред.). Там ситуация улучшилась, но не для того, чтобы возвращаться. Поэтому моя просьба и рекомендация - подождать", - призвала Верещук.

При этом она отметила, что сейчас первоочередной задачей Украины в этом регионе является восстановление местной власти в деоккупированных населенных пунктах.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные в ходе контрнаступления в Харьковской области освободили 421 населенный пункт.

Сейчас там проводятся работы по восстановлению критической и жилищной инфраструктуры.

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