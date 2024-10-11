Вересень був місяцем із найбільшою кількістю цивільних жертв в Україні у 2024 році, - ООН

"В останній місяць, уже третій місяць поспіль, кількість жертв серед цивільного населення була вищою, ніж у всі інші місяці, починаючи з жовтня 2022 року", - сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

За попредніми даними, у вересні 1 220 цивільних отримали поранення. При цьому тенденція на збільшення кількості жертв серед цивільних була помічена моніторингом ще у липні.

Також у доповіді вказано, близько 30 нападів у вересні були завдані по інфраструктурі, 25 - на території, контрольованій Україною, і 5 - на території, окупованій РФ.

За даними ООН, починаючи з 6 жовтня РФ завдала числених обстрілів із застосуванням ракет і баражувальних боєприпасів. Зокрема, в Одеській області внаслідок п'яти нещодавніх нападів загинули 14 цивільних осіб і 28 дістали поранення.

Катування та страти українців росіянами

Катування та страти українців російськими військовими є частими через систематичне порушення міжнародного права РФ. За словами генпрокурора Андрія Костіна, до 90% українських полонених зазнають фізичних і моральних тортур. Нещодавно мережу обурило відео розстрілу українського полоненого окупантами.

Наразі відомо, що українські правоохоронці розслідують 61 випадок страт російськими солдатами українських військовополонених.

Також ми писали про те, що за даними ЗМІ, у вересні цього року Росія зазнала найбільших втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Дані свідчать, що середні втрати на добу перевищували тисячу солдат.

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