"Верес" переграв "Львів" на виїзді та піднявся в топ-3 УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Львів" – "Верес" – 1:3

Голи: Бугай, 14 – Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69

Розпочали матч команди по-бойовому. З перших хвилин на полі почав витати дух силового футболу – ніхто не хотів поступатися, майже кожен епізод завершувався жорстким зіткненням. Тим більше дивним став обмін командами швидкими голами.

На 14-й хвилині оборонець "Вереса" невдало виніс простріл Мільченка з лівого флангу – м'яч підхопив Бугай і пробив точно в дальній кут. Та рівненці відігралися всього за три хвилини, коли Гайдучик підправив у ворота простріл Шарая з правого краю карної зони.

Після того, як рахунок знову став рівним ініціативою заволоділи гості. "Верес" намагався дотиснути львів'ян, аби вийти вперед. Ось Кучеров наважився пробити на підборі перед штрафним майданчиком – над воротами. Намагалися рівняни відшукати щастя і кросами з флангів.

Натомість "Львів" вкрай важко виходив із-під пресингу, тож лише перед перервою зумів відсунути гру від власних воріт. Проте, як і "Верес", особливої небезпеки біля воротарських володінь суперника не створював.

Старт другої половини продовжив тенденцію першого тайму. Обидва колективи зосередилися передусім на тому, щоб завадити атакувальним потугам суперника. Проте, в середині тайму знову трапилася гольова 3-хвилинка. Щоправда, цього разу лише для "Вереса".

На 67-й хвилині гостям допоміг стандарт. Вовченко пробив зі штрафного праворуч від центру воріт, стінка "Львова" розсипалася і м'яч затріпотів у сітці Пономаренка. А за дві хвилини рівненці організували справжній шедевр: Геннадій Пасіч кинув на фланг Гайдучику, який п'ятою у межах штрафного залишив м'яч для Шарая, а той закрутив м'яч у дальній кут!

Такий подвійний удар гостей шокував "Львів". Прийти до тями галичани так і не зуміли, тож зазнали четвертої поразки в сезоні та наразі залишаються над зоною вильоту. Тим часом "Верес" із чотирма перемогами піднявся на 3-тє місце Прем'єр-ліги.