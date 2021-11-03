ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Вербовали украинцев и готовили диверсии. На Донбассе разоблачили сеть агентов ФСБ

Новина українською →
Донбасс, Среда 03 ноября 2021 11:40
Вербовали украинцев и готовили диверсии. На Донбассе разоблачили сеть агентов ФСБ Фото: на Донбассе разоблачили сеть агентов ФСБ (фото ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе контрразведчики СБУ разоблачили членов агентурной сети, действовавшей под кураторством российской ФСБ. Фигуранты вербовали украинцев, а также готовили диверсии в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силовиков, сетью руководил один из боевиков разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований РФ.

Спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, которые были завербованы на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности, украинцев направляли на осуществление разведки военных объектов в районе проведения ООС для совершения на них диверсионных акций.

Известно, что один из членов сети уже задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении других решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Донбасс
NEWS
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
DAILY
В Украине нехватка угля. Есть ли риск срыва отопительного сезона
Юрий Дощатовспециальный корреспондент В Украине нехватка угля. Есть ли риск срыва отопительного сезона