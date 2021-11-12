Вербовал боевиков в Сирию и Ирак: в Харькове задержали международного террориста

В Харькове правоохранители задержали гражданина Таджикистана, который находится в международном розыске за терроризм. Он искал боевиков для отправки и участия в боевых действиях в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент уголовного розыска Нацполиции .

Отмечается, что 29-летнего гражданина Таджикистана задержали 11 ноября при силовой поддержке спецназа. Он находится в международном розыске за организацию преступной группировки.

По предварительной информации, в 2013 году мужчина присоединился к двум террористическим организациям. Спустя несколько лет он собрал еще нескольких единомышленников для отправки и участия в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке. Однако его подельников задержали.

Задержанный доставлен в одно из районных управлений полиции Харькова. Решается вопрос о его экстрадиции в Таджикистан, где ему грозит до 12 лет лишения свободы.