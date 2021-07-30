Veomini – отличный старт для знакомства с финансовыми сервисами

Veomini – это кредитное приложение, разработанное в финтех-компании Moneyveo с помощью инновационных цифровых технологий. Оно не только предоставляет современным пользователям простой и легкий функционал, но еще способствует финансовой инклюзии населения и повышению уровня его финансовой грамотности. Каким образом это происходит и какие выгоды получают клиенты, установив в своем смартфоне Veomini, – рассмотрим детальнее в статье.

В чем польза продукта для клиента?

Приложение Веомини было создано компанией в рамках существующей продуктовой линейки с целью привлечения молодой, прогрессивной аудитории и удовлетворения ее актуальных потребностей. То есть, предоставить максимальные скорость и удобство пользования сервисом. В отличие от классических кредитных продуктов в Moneyveo, Veomini позиционируют как продукт с наиболее простыми и необходимыми опциями:

небольшие суммы до 4500 грн;

скорость оформления – 3 минуты для новых клиентов и 1 минута – для постоянных;

удобная самозаполняющаяся анкета: пользователю не нужно при каждой подаче заявки вводить данные вручную;

возможность продлить срок пользования кредитом при трудностях с оплатой;

авторизация через Face/TouchID и прочее.

«Мы создали максимально удобное мобильное приложение, в котором процесс оформления кредита состоит всего из нескольких действий. Клиент может взять такой кредит в считанные минуты и так же быстро его оплатить. Также приложение дополнено привлекательными фичами, например: есть возможность пролонгации кредита в случае задержек с выплатой, подключения автопогашения, чтобы клиент не забыл внести оплату вовремя. А при заполнении анкеты срабатывают автоподстановки, которые сокращают время на подачу заявки» – рассказывает о фишках приложения директор по развитию продуктов Moneyveo Влас Головин.

Veomini – как способ улучшения финансовых навыков

С другой стороны, продукт помогает людям осваивать простые кредитные сервисы, что способствует их вовлечению в финансовую систему страны, а значит, открывает доступ ко всем выгодам финансовых услуг. Это, в свою очередь, положительно влияет на экономический рост.

«Наш продукт имеет упрощенные функции, на которых можно обучать людей финансовой грамотности, знакомить их с нюансами и правилами работы небанковских сервисов. Веомини – это, можно сказать, демо-версия финансового сервиса, которая готовит клиентов к взаимодействию с более сложными продуктами, с бОльшими кредитными суммами. В этом и заключается образовательная миссия Veomini» – комментирует Влас Головин.

Клиентам Veomini доступны мини-суммы, которые им по плечу. В то же время важно учить пользователей распоряжаться своими средствами в рамках их возможностей, адекватно оценивать свое финансовое положение, считает Влас.

Поскольку сервис достаточно прост в использовании, он также удобен и для старшего поколения, ведь чем проще функционал, чем меньше в нем дополнительных опций, тем легче с ним работать, убеждены в компании. Следовательно, приложение не ограничивает максимальный возраст своих клиентов. А его удобство, доступность и понятность облегчает повседневную жизнь и молодым, и старшим пользователям, тем самым способствуя росту финансовой инклюзии в стране.

«Veomini – это отличный старт для новичков в финансовых вопросах, независимо от возраста. Это возможность получить первый положительный опыт в кредитовании, повысить как уровень своей финансовой грамотности, так и кредитный рейтинг перед тем, как взять крупный займ», – резюмировал директор по развитию продуктов Moneyveo.

В планах product-команды и дальше способствовать финансовой включенности людей через обучение их пользованию кредитными продуктами. В перспективе – создание специального информ-канала, через который можно будет обучать клиентов грамотному управлению собственными деньгами, рациональной экономии, сбережению средств и др. Это поможет сделать сервис для них еще более эффективным и полезным.