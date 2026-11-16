Венс вирішить, чи балотуватися в президенти США, лише після Нового року

За даними співрозмовників видання, Венс справді ще не вирішив, чи йти на вибори, і обговорює це з родиною, зокрема з дружиною Ушою після народження їхньої четвертої дитини. Такий графік ухвалення рішення, за словами джерел, склався ще до проміжних виборів.

Ще одна причина - Трамп. У команді Венса побоюються, що надто ранній старт кампанії відволіче увагу від чинного президента і може його розсердити.

Венс залишається основним претендентом на висунення від республіканців. Його союзники вказують на мережу донорів, політичну інфраструктуру та впізнаваність. Він співзаснував мережу Rockbridge, яка може стати основою його фандрайзингу, і має зв'язки з Пітером Тілем, Девідом Саксом та Ілоном Маском.

Проте поразка республіканців на проміжних виборах дала аргументи тим, хто хоче відійти від курсу Трампа. До того ж Венсу, ймовірно, доведеться відповідати за дії нинішньої адміністрації.

За даними Axios, Венс у приватних розмовах виступав проти війни з Іраном. Його критику конфлікту після виборів дехто в партії сприйняв як спробу дистанціюватися від рішення Трампа атакувати Іран.

Сам Трамп визнав, що слова Венса про війну багатьом не сподобалися, але наголосив, що він до них не належить і їхні стосунки не постраждали.

Можливу кампанію готує сенатор від Техасу Тед Круз, але багато республіканців сумніваються, що він зможе серйозно конкурувати з Венсом. Небезпечнішим суперником вважають держсекретаря Марко Рубіо, хоча той неодноразово заявляв, що підтримає Венса.

Серед інших можливих претендентів називають Гленна Янгкіна, Брайана Кемпа і Рона Десантіса. Останній назвав поразку республіканців на виборах подією майже рівня "вимирання".