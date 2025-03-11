Венс прокоментував службу брата в Україні та його критику на свою адресу

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт днями розповів про те, як воював проти Росії, і розкритикував свого родича за ставлення до України та президента Володимира Зеленського. Венс відповів на критику кузена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News Digital .

Віцепрезидент заявив, що не хоче вдаватися до публічної суперечки з двоюрідним братом. А критичну заяву родича Венс назвав "невдалою спробою" зв'язатися з ним.

За словами віцепрезидента, він ніколи публічно не говорив про службу свого кузена, тому що "не хотів наражати його життя на небезпеку більше, ніж воно було".

Разом з тим він здивувався, що Нейт звернувся до нього через інтерв'ю, а не особисто.

"Щодо його критики, я не маю жодного бажання сперечатися з ним публічно, але відчуваю необхідність прояснити одну річ: його невдалу спробу зв’язатися зі мною. Я не розумію, чому Нейт вирішив звернутися до мого сенатського офісу, а не до своєї мами, тата чи сестри, з якими я регулярно підтримую зв’язок", - заявив Венс.

За словами віцепрезидента, він завжди вважав двоюрідного брата "жорстоким хлопцем". Втім Венс додав, що буде радий з ним поговорити.

Служба Нейта Венса

Нагадаємо, Нейт Венс дав інтерв'ю виданню Le Figaro і розповів, що воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі".

За його словами, у березні 2022 року він поїхав до Львова, оскільки хотів допомогти і "бачив, як пишеться історія". Там він познайомився з британським волонтером, який шукав охочих приєднатися до лав Збройних сил України. І за підсумком, Венс погодився, вирушивши вже в червні на Донбас.

Як пише Le Figaro, брат віце-президента США брав участь у найважчих боях російсько-української війни. Серед таких, битва за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ.

У тому ж інтерв'ю Нейт Венс розповів, що коли почув, як його брат словесно "нападає" на президента України Володимира Зеленського в Білому домі, то розлютився і був розчарований. Він розкритикував брата за позицію щодо України.