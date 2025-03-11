Венс прокоментував службу брата в Україні та його критику на свою адресу
Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт днями розповів про те, як воював проти Росії, і розкритикував свого родича за ставлення до України та президента Володимира Зеленського. Венс відповів на критику кузена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News Digital.
Віцепрезидент заявив, що не хоче вдаватися до публічної суперечки з двоюрідним братом. А критичну заяву родича Венс назвав "невдалою спробою" зв'язатися з ним.
За словами віцепрезидента, він ніколи публічно не говорив про службу свого кузена, тому що "не хотів наражати його життя на небезпеку більше, ніж воно було".
Разом з тим він здивувався, що Нейт звернувся до нього через інтерв'ю, а не особисто.
"Щодо його критики, я не маю жодного бажання сперечатися з ним публічно, але відчуваю необхідність прояснити одну річ: його невдалу спробу зв’язатися зі мною. Я не розумію, чому Нейт вирішив звернутися до мого сенатського офісу, а не до своєї мами, тата чи сестри, з якими я регулярно підтримую зв’язок", - заявив Венс.
За словами віцепрезидента, він завжди вважав двоюрідного брата "жорстоким хлопцем". Втім Венс додав, що буде радий з ним поговорити.
Служба Нейта Венса
Нагадаємо, Нейт Венс дав інтерв'ю виданню Le Figaro і розповів, що воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі".
За його словами, у березні 2022 року він поїхав до Львова, оскільки хотів допомогти і "бачив, як пишеться історія". Там він познайомився з британським волонтером, який шукав охочих приєднатися до лав Збройних сил України. І за підсумком, Венс погодився, вирушивши вже в червні на Донбас.
Як пише Le Figaro, брат віце-президента США брав участь у найважчих боях російсько-української війни. Серед таких, битва за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ.
У тому ж інтерв'ю Нейт Венс розповів, що коли почув, як його брат словесно "нападає" на президента України Володимира Зеленського в Білому домі, то розлютився і був розчарований. Він розкритикував брата за позицію щодо України.
Пізніше двоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс також розповів, що на власні очі бачив, як росіяни розстрілювали своїх військових, які хотіли відступати. Він бачив це під час перебування в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.