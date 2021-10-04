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Венгры, привитые неодобренной ВОЗ вакциной, хотели за взятку попасть в Украину

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Закарпатская область, Понедельник 04 октября 2021 17:16
Венгры, привитые неодобренной ВОЗ вакциной, хотели за взятку попасть в Украину Фото: венгры предлагали взятку пограничникам (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские пограничники на пункте пропуска в Закарпатской области не пропустили граждан Венгрии, которые предлагали взятку. Венгры были привиты вакциной, неодобренной ВОЗ, поэтому не могли пересечь границу с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Гражданка Венгрии, которая сопровождала своих соотечественников, решила уладить проблему с помощью взятки. За пропуск своих спутников женщина предложила пограничникам 5000 форинтов", - рассказали в ГПСУ.

Пограничники от взятки отказались, зато сообщили в полицию о признаках правонарушения, предусмотренного статьей 369 УКУ.

Отметим, в Венгрии вакцинацию от коронавируса проводят препаратами Pfizer, J&J, Moderna, Sinopharm и AstraZeneca. Также там применяют неодобренный ВОЗ российский препарат "Спутник V".

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Вакцина от коронавируса Венгрия Украина Государственная пограничная служба
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