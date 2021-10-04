Угорці, щеплені несхваленою ВООЗ вакциною, хотіли за хабар потрапити в Україну

Українські прикордонники на пункті пропуску в Закарпатській області не пропустили громадян Угорщини, які пропонували хабар. Угорці були щеплені вакциною, несхваленою ВООЗ, тому не могли перетнути кордон з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

"Громадянка Угорщини, яка супроводжувала своїх співвітчизників, вирішила залагодити проблему за допомогою хабаря. За пропуск своїх супутників жінка запропонувала прикордонникам 5000 форинтів", - розповіли в ДПСУ.

Прикордонники від хабаря відмовилися, натомість повідомили у поліцію про ознаки правопорушення, передбаченого статтею 369 ККУ.

Зазначимо, в Угорщині вакцинацію від коронавірусу проводять препаратами Pfizer, J&J, Moderna, Sinopharm та AstraZeneca. Також там застосовують несхвалений ВООЗ російський препарат "Спутник V".