Венгрия закрывает границы для иностранцев

Правительство Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября. Такие меры будут предприняты для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Также граждане страны, которые возвращаются из-за границы, будут помещены на двухнедельный карантин, однако они его могут избежать, если предоставят два отрицательных теста на коронавирус.

Кроме того, исключения для въезда в страну сделают для военных конвоев и гуманитарного транзита, а также для деловых или дипломатических поездок.

В последние дни в Венгрии регистрируют все больше новых заражений. В пятницу сообщалось о 132 новых случаях заражения, в четверг - 91, днем ранее - 73. Показатель за минувшие сутки стал самым высоким для Венгрии с пика пандемии.

В общей сложности в Венгрии зарегистрировано 5,5 тысячи случаев COVID-19, около 600 человек скончались впоследствии заражения инфекцией.

Напомним, Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 1 октября.

Кроме того, правительство Украины приняло решение о запрете на въезд для иностранцев с 28 августа до 28 сентября.