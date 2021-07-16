ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Венгрия вводит обязательную вакцинацию для медработников

Новина українською →
Будапешт, Пятница 16 июля 2021 14:01
Венгрия вводит обязательную вакцинацию для медработников Фото: Венгрия вводит обязательную вакцинацию для медработников (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил введение обязательной вакцинации. Правило будет касаться всех медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Врачи будут предлагать пациентам введения третьей дозы вакцины против COVID-19 с 1 августа и сделает вакцины против коронавируса обязательными для всех медицинских работников",- заявил Орбан.

Он отметил, что в последние недели вакцинация в стране замедлилась.

И добавил, что в первых числах сентября, перед началом учебного года, вакцины против COVID-19 будут предлагать детям в возрасте от 12 до 16 лет во всех школах.

По последним данным, в Венгрии против коронавируса привито более 5,5 млн человек, тогда как общее количество случаев заражения составляет 808 661, а количество смертей - 30 013.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, будет ли в Украине обязательная вакцинация от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
Германия объявила режим военной катастрофы: что происходит
Германия объявила режим военной катастрофы: что происходит
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания