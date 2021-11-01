Венгрия и Сербия остались без газа из-за аварии на трубе. Украина предложила помощь

"Утром 1 ноября болгарский оператор газотранспортной системы Bulgartransgaz сообщил об остановке транспортировки природного газа в Сербию и Венгрию из-за разрыва нового газопровода - продолжения "Турецкого потока", - отметил он.

По его словам, в таких случаях важно иметь резервные газопроводы и дополнительную маневренность сети, как у украинской ГТС.

"По состоянию на сегодняшний день транзит российского газа в Венгрию через Украину не происходит с 1 октября. Оператор ГТС готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии", - добавил Макогон.