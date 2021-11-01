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Венгрия и Сербия остались без газа из-за аварии на трубе. Украина предложила помощь

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Понедельник 01 ноября 2021 17:19
Венгрия и Сербия остались без газа из-за аварии на трубе. Украина предложила помощь Фото: Украина предлагает свою ГТС для помощи Венгрии (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня из-за аварии на трубопроводе в Болгарии без поставок газа остались Венгрия и Сербия. Украина предлагает свои транзитные мощности для минимизации последствий для потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

"Утром 1 ноября болгарский оператор газотранспортной системы Bulgartransgaz сообщил об остановке транспортировки природного газа в Сербию и Венгрию из-за разрыва нового газопровода - продолжения "Турецкого потока", - отметил он.

По его словам, в таких случаях важно иметь резервные газопроводы и дополнительную маневренность сети, как у украинской ГТС.

"По состоянию на сегодняшний день транзит российского газа в Венгрию через Украину не происходит с 1 октября. Оператор ГТС готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии", - добавил Макогон.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате подписания прямого контракта между Венгрией и Россией на поставки газа Украина потеряла около 4,5 млрд кубических метров транзита.

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Венгрия Сербия Транзит газа
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