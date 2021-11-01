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Угорщина і Сербія залишилися без газу через аварію на трубі. Україна запропонувала допомогу

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Понеділок 01 листопада 2021 17:19
Угорщина і Сербія залишилися без газу через аварію на трубі. Україна запропонувала допомогу Фото: Україна пропонує свою ГТС для допомоги Угорщині (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні через аварію на трубопроводі в Болгарії без поставок газу залишилися Угорщина і Сербія. Україна пропонує свої транзитні потужності для мінімізації наслідків для споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

"Вранці 1 листопада болгарський оператор газотранспортної системи Bulgartransgaz повідомив про зупинку транспортування природного газу до Сербії та Угорщини через розрив нового газопроводу - продовження "Турецького потоку", - зазначив він.

За його словами, в таких випадках важливо мати резервні газопроводи і додаткову маневреність мережі, як в української ГТС.

"Станом на сьогоднішній день транзит російського газу до Угорщини через Україну не відбувається з 1 жовтня. Оператор ГТС готовий запропонувати транзитні потужності в Угорщину для мінімізації наслідків аварії для споживачів Угорщини та Сербії", - додав Макогон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті підписання прямого контракту між Угорщиною і Росією на постачання газу Україна втратила близько 4,5 млрд кубічних метрів транзиту.

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Угорщина Сербия Транзит газу
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